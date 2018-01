Klart: Här är vd:n som ska bygga nya Jönköping: ’’Massa utmaningar’’

– Det känns självklart väldigt roligt att få förtroende att axla rollen som vd. Bolaget har en spännande tid med massa utmaningar framför sig när vi nu går in i det faktiska genomförandet, säger Henrik Gustafsson, i en kommentar.

Står inför många utmaningar Henrik Gustafsson har de senaste åren arbetat med både fastighetsfrågor och nu senast som projektledare för genomförandet av stadsutvecklingen. Innan det arbetade han under flera år på Tekniska kontoret inom Jönköpings kommun men har även erfarenhet från den privata sidan då han bland annat varit teknisk chef på Flexator.

– Henrik har lång och gedigen erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen. Han har också ett stort engagemang och intresse av stadsutvecklingsfrågor. Vi från styrelsen är därför väldigt glada över att kunna meddela att Henrik tar över som vd, säger Ann-Marie Nilsson (C), ordförande i Södra Munksjön Utvecklings AB, i ett pressmeddelande.

