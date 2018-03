Klart med ny grillsatsning vid Ica Maxi

– Vi plockar in kockar från utlandet som har jobbat med detta en längre tid och kan den matstilen.

– Vi räknar med mellan 40 och 60 sittplatser inomhus. Sen ska vi även söka bygglov för en stor uteservering, säger Ruben Yalda, som kommer att driva restaurangen tillsammans med sin far och farbror.

I början av maj är planen att den nya restaurangen ska slå upp portarna. Just nu totalrenoveras lokalerna som ligger på Herkulesvägen mellan Ica Maxi och Ingo.

