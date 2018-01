Nu meddelar fastighetskoncernen Castellum att de har gjort klart med Region Jönköping som nya hyresgäster. Under våren kommer de att öppna upp en röntgenverksamhet på Atollen.

JKPG News kunde tidigare i veckan avslöja att Telia stänger ned sin butik på Atollen och att Kahls the & kaffehandel lämnar Lantmätargränd .

Klart med ny satsning – de flyttar in på Atollen

