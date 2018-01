Konkurserna ökade i Jönköping – så här många gick omkull

Av landets 290 kommuner ökade antalet konkurser i nästan hälften under 2017 – 138 kommuner. I 110 kommuner har konkurserna minskat under det senaste året. 28 kommuner har inget företag som gått i konkurs och i 27 kommuner är antalet konkursade företag över 40 aktiebolag.

Konkurserna i Jönköpings kommun i ökade under 2017. Det visar nya siffror från Creditsafe.

