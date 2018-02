LISTA: Här är alla vinnare i UF – de blev årets företag

Årets Innovation: Tall Grow UF, Erik Dahlbergsgymnasiet Juryns motivering: ” För en produkt som ligger helt rätt i tiden och har fokuserat på att försöka lösa ett eller till och med fler av vår jords största utmaningar. Att vara i framkant av de två hetaste ämnen som diskuteras just nu – hållbarhet och tech gör att denna produkt hamnar i en klass helt för sig. Genom en vertikal lösning har denna innovation en enorm tillväxtpotential. Vi vill även lyfta grundarens growth mindset och förmåga att anpassa sig till ett samhälle i snabb förändring. En entreprenör med stora framtidsvisioner!

Årets Affärsplan: Serve It UF, Erik Dahlbergsgymnasiet Juryns motivering: ”En lättläst och inspirerande affärsplan med bra överblick över det innehåll en affärsplan skall ha. Extra plus för en genomtänkt prisstrategi och en marknadsundersökning med ett bra resonemang kring både varför och hur kunden ville köpa produkten.”

Årets Skola: Brinellgymnasiet, Nässjö kommun Juryns motivering: ” På Årets UF-skola drivs ett långsiktigt arbete med UF-företagande. Strategin kännetecknas av att uppmuntra elever att ta eget ansvar, och att våga kliva ur komfortzonen. Eleverna ges möjlighet att driva sina UF-företag tillsammans med elever från olika program på skolan under en gemensam schemaposition varje vecka, och ger därför eleverna bra förutsättningar för att skapa varierade, bärkraftiga företag. Tack vare detta arbetssätt, som tagits fram tillsammans med skolledningen ser vi också ett fantastiskt samarbete mellan lärarna som arbetar på skolan. Genom vägledning och coachning lyckas de med att skapa en bro från skola till näringsliv. Samtliga UF-elever får i ett tidigt stadie söka stipendium för sitt UF-företagande, och får då omedelbart kontakt med världen utanför skolan, och ser värdet i den kontakten. Skolan håller god kontakt med det regionala UF-kontoret och deltar aktivt på de aktiviteter som anordnas. Skolan blickar också framåt. Genom att aktivt ta del av ny information och nya tillägg till UF-företagande ser vi en ljus framtid på årets UF-skola,”.

Årets Monter: Mingla Med Mat UF, Erik Dahlbergsgymnasiet Juryns motivering: ” Genomtänkt in i minsta detalj och med både kreativitet och känsla har våra vinnare förvandlat sina kvadratmeter till en inspirerande och själfull mötesplats”

Årets Säljare: Stina Tuvendal, Serve IT UF, Erik Dahlbergsgymnasiet Juryns motivering: ” Med en proffsig approach och en genuin stolthet och kunskap över sin produkt imponerade årets säljare på juryn. Ett bevisat säljresultat bekräftar säljarens egenskaper och goda förmåga att påvisa kundens behov”.

Årets Vara: Serve It UF, Erik Dahlbergsgymnasiet Juryns motivering: ” Med en genomtänkt plan och en mycket tydlig struktur i allt från produktionskostnader till marknadsföring och försäljning har vinnaren i kategorin Årets vara inte bara imponerat på juryn utan dessutom sålt för en omfattande summa under mässdagen. Vinnaren har en tydlig plan för framtiden och har möjligheterna serve (it)-rad framför sig.”

Årets UF-företag: Serve It UF, Erik Dahlbergsgymnasiet Juryns motivering: ” Priset för årets UF företag går till ett redan framgångsrikt företag med god ekonomisk insikt. De visade upp en helhet med sinne för detaljer. De är drivna och arbetar hårt och inte rädda för förändringar. När det kommer till kritan kan de prestera på topp.”

