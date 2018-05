Löneuppror på Hall media

– Visst ligger vi lågt i jämförelse med många andra mediehus. Inte allra längst ner, men vi ligger lågt. Det är därför vi i årets löneförhandling har kommit överens om att upprätta en handlingsplan tillsammans med facket för att komma åt det här. Under de senaste tre åren har företaget även tillskjutit pengar utanför potten. Vi har haft en löneökning på tio procent, jämfört med vad kollektivavtalet säger på sex procent. Så vi jobbar på det, säger hon till News.

– Förra året gick Hall media med drygt tio miljoner i vinst. Under guldåren på 90-talet och en bit in på 00-talet så täljde tidningsföretagen guld med smörkniv i princip. Då hette det att man skulle spara i ladorna inför tuffa tider. Och när det är tuffa tider så heter det att det inte finns några pengar att ta av. Det kan man förstå, men man skulle också vilja se att journalisterna får ta del av kakan när det är goda tider.

Under våren har Journalistförbundet förvandlat fram en central lönerevision på 1,8 procent. Inom Hall media, där bland annat Jönköpings-Posten och Jnytt ingår, nåddes en överenskommelse om en pott på 2,3 procent. Men trots höjningen anser den lokala fackklubben att lönerna inom företaget är alldeles för låga. Därför har medlemmar som är missnöjda med lönerna uppmanats att begära individuella omförhandlingar.

-----

No more pages to load