Mariebo restaurang och pizzeria utsedd till Jönköpings bästa pizzeria

– Genom att utse årets bästa pizzerior får vi en chans att lyfta fram våra fantastiska pizzabagare, personerna som ligger bakom alla beställningar. Personer som under året även försett våra användare med snabb prisvärd service och mat av hög kvalitet, säger Daniel Strömberg, vd för Onlinepizza, i ett pressmeddelande.

Bland alla 1 400 uppkopplade restauranger i landet blev det Pizzeria Venedig i Borlänge som utsågs till vinnare. Resultatet baseras på tusentals kundomdömen och samtliga av årets beställningar hos Onlinepizza. Vid bedömningen har även faktorer som snabbhet, återkommande kunder och försäljning per invånare vägts in.

