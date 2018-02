Nu tar polkaprinsen över godisimperiet

Bröderna Stefan och Peter har sedan de tog överutvecklat produktionen och omsatte under 2017, 27 miljoner kronor. Men nu får Stefan lita till sitt eget omdöme, när han nu står som ensam ägare och får axla hela ansvaret. Han leder nu själv den fortsatta utvecklingen och den tuggar på i det godissugna Sverige, men nu är det inte sött som gäller.

Alf Fransson gick bort 2005 och sönerna Peter, Stefan och dottern Chatarina tog över verksamheten. Pojkarna tog över konfektyrfabriken och Chatarina polkagriskokeriet på Jönköpingsvägen. Efter några år tog dock Peter över Polkagriskokeriet från sin syster när hon kände att det inte var hennes grej. Stefan startade också egen polkagristillverkning med butik vid torget i Gränna. Den fick namnet Polkaprinsen efter att Stefan vunnit VM i polkagrisbakning 2013. Ja, polkaprins blev, han ville ju inte ta titeln Polkgriskung från sin far. Nu har han dock tagit på sig ansvaret att driva den godisfabrik hans far startade på Skiftesvägen en förhållandevis lite fabrik.

-----

No more pages to load