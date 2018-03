Den koncern där e-handelsbolaget ingår verkar ha brottats med ekonomiska problem. Under 2016 gick moderbolaget Aitrops Invest back med cirka nio miljoner kronor. Samtidigt som Aitrops Event försattes även Active Sport Groupe Europe AB, som också ingår i koncernen, i konkurs. Båda konkurserna beslutades i Jönköpings tingsrätt den 9 mars.

Konkursen för Aitrops Event innebär att all e-handel Team Sportia bedriver i landet för närvarande ligger nere. Samtidigt riskerar nu ett 30-tal anställda på webblagret i Jönköping att bli arbetslösa.

-----

No more pages to load