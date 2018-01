Postnord chockhöjer priset för paket beställda från Kina

– Det är viktigt att alla som idag handlar på postorder från sajter utanför EU, främst Kina, förstår att det kommer att tillkomma ytterligare kostnader för de inköpta varorna. Utöver momsen tillkommer en hanteringsavgift per försändelse. Det innebär särskilt att en vara med ett lågt varuvärde kommer att kosta betydligt mer för konsumenten i framtiden. Hanteringen kommer också göra att det kan ta ännu längre tid att få varorna eftersom vi inte får leverera varorna till kunden innan momsen är inbetald, säger Håkan Ericsson, koncernchef på Postnord, i en kommentar.

Att beställa saker till Sverige från de kinesiska giganterna Wish, Alibaba och Ali express har de senaste åren vuxit lavinartat. Men inom kort kommer det att bli betydligt dyrare att handla från kinesiska sajter. Det avslöjar Breakit .

