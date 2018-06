Postnord efter nya Wish-avtalet: ”Jättenöjda”

Det blev stora protester när Postnord införde hanteringsavgift på Kinapaketen. Nu har Wish och Postnord kommit överens om hur den nya och lägre avgiften ska hanteras. Från i går kväll, torsdag, finns en ny teknisk lösning så att den som handlar hos Wish betalar avgiften och momsen direkt vid köpet.

Avgiften på Kinapaketen har blivit en följetong. Men nu är i varje fall Wish och Postnord överens om avgiften.

-----

No more pages to load