ROL köper Fredbergs Inredningar – och byter namn

ROL tillverkar inredning åt stora internationella butikskedjor, bland annat H&M, ICA, Shell och OK/Q8. Tillverkningen sker via egna producerade fabriksenheter i Sverige, Litauen, Kina och USA.

Skall expandera till USA och Asien Förvärvet passar väl in i ROL:s tillväxtstrategi för Europa. ROL koncernen har vuxit betydligt runt om i världen under de senaste åren och har nu cirka 750 anställda internationellt (främst inom produktion).

-----

No more pages to load