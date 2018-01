Så här många flög från Jönköping Airport förra året

Tysklandslinje lockar Enligt Jönköping Airport är Frankfurtlinjen en starkt bidragande orsak till att passagerartrafiken har vuxit. Linjen ökade sina resenärer med 17 procent. Även inrikestrafiken, bestående av avgångar till Stockholm och Karlstad ökade under året, upp sju procent.

För femte året i rad ökar antalet resenärer som flyger till och från Jönköping Airport. Under 2017 flög 114 608 passagerare från flygplatsen, vilket är en ökning med två procent jämfört med 2016.

Resenärerna som väljer Jönköping Airport blir fler. Under 2017 ökade passagerartrafiken med två procent.

