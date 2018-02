Så hög blir avgiften på “Kina-paketen”

Postnord inför nämligen från den 1 mars en administrationsavgift på 75 kronor per paket, upp till ett värde av 1 500 kronor. Är värdet över 1 500 kronor blir administrationsavgiften 125 kronor. Avgifterna införs för att moms ska betalas in till statskassan och för att tull ska betalas på varor som är värda mer än 1 500 kronor.

Brukar du köpa varor via internet från Kina och andra länder utanför EU? Då får du räkna med att betala minst 75 kronor extra per paket från den 1 mars, enligt SVT Nyheter.

