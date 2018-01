Så kan du få skatteåterbäring tidigare

Tänk på det här om du vill kunna få skatteåterbäring i april: Skaffa digital brevlåda senast den 1 mars. Anmäl samtidigt vilket konto skatteåterbäringen ska sättas in på. 8-9 mars skickas deklarationerna ut till de med digital brevlåda, då kan du se hur mycket du ska få tillbaka eller betala. 20 mars kan du börja använda deklarationstjänsten på Skatteverkets webbplats och app. Deklarera utan att göra några ändringar eller tillägg senast den 28 mars. Uppfyller du kraven för ”aprilpengar” får du slutskattebeskedet 5-6 april. Återbäringen betalas samtidigt ut till det konto du har anmält. Källa: Skatteverket

-----

No more pages to load