Så mycket ökade nyföretagandet i Jönköping 2017

Antalet registreringar av nya företag minskade i 15 av 21 län under 2017. Dalarna och Norrbotten stod för de största ökningarna, där gick antalet registreringar av nya företag upp med 11,1 respektive 7,8 procent. I Blekinge och Västerbotten minskade nyföretagandet med 9,3 respektive 8,2 procent, de största minskningarna av nyföretagandet i landet som helhet.

Aktiebolag är fortfarande den företagsform som flest väljer när de startar företag. Men under 2017 har de senaste årens stadiga ökning av nya aktiebolag stannat av och minskar i stället med 2,4 procent. Samtidigt ökade antalet nyregistrerade enskilda näringsidkare med 4,7 procent.

I landet som helhet gjordes 6 005 registreringar av nya företag i december, vilket är 2,9 procent färre än under samma månad 2016, då 6 184 nya företag registrerades. Totalt sett minskade nyföretagandet med 1 procent under helåret 2017, från 68 793 till 68 113 nya företag. Det är första gången sedan 2013 som antalet registreringar av nya företag i Sverige sjunker.

Under december månad startades 160 nya företag i Jönköpings län, en uppgång med 4,6 procent jämfört med motsvarande månad 2016. Det innebär att nyföretagandet i länet ökade med totalt 4,1 procent under helåret 2017.

