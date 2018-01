Simonssongruppen köper Nässjöbolag

– HT Ställverk och dess medarbetare har ett gediget kunnande inom områden som ställverk och stora elcentraler, ett kunnande som passar väl in i vår strategi. Under föregående år förvärvade vi Eldon Installation, och genom förvärvet av HT Ställverk så stärker vi vår marknadsposition inom elfördelning ytterligare. Vår målsättning är att Simonssongruppen Coach & Capital skall bidra till en stark och positiv utveckling av HT Ställverk, säger Niclas Ekblad, VD Simonssongruppen Coach & Capital, i ett pressmeddelande.

