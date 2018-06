Simonssongruppens investmentbolag köper mobilaktör

– Vi har haft en spännande resa med Promobility under våra första tio år, men nu är vi redo att ta nästa steg. I Huset Invest har vi funnit en ägare som delar vår syn på företagsamhet och som har en långsiktig syn på sitt ägande. Jag ser fram emot att fortsätta att utveckla Promobility tillsammans med dem, säger Tom Larsson , VD för Promobility, i en kommentar.

