Stark utveckling bland småföretagare i länet

Fler företag i länet än i riket som helhet, 47 respektive 42 procent har under det gångna året tvingats tacka nej till en order. Det är också en kraftig ökning från i fjol då 35 procent tvingades tacka nej. Främsta orsaken till att man tackar nej är att många företag helt enkelt nått sitt kapacitetstak, man hinner inte med mer. Över hälften av företagarna angav det som skäl. Men även så många som var fjärde svarade att arbetskraftsbrist är en orsak till att man tackar nej.

Även orderingången växer sig starkare och hälften av länets företagare såg tillväxttakten öka under det senaste året. De tror på en fortsatt tillväxt för året som kommer även om de samtidigt tror att takten kommer att minska något.

– Vi har ett mycket bra företagsklimat i regionen just nu. Företagen går på högvarv och mår till största delen mycket bra. Mycket investeringar har gjorts och görs fortfarande. Arbetslösheten är på en mycket låg nivå och det största hindret för tillväxt är, tror jag, är bristen på kompetent arbetskraft, säger Frida Boklund, regionchef Företagarna Jönköpings län, i ett pressmeddelande.

