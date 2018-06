Surfboom i Jönköping – här är anledningen

Äldre surfar ikapp de yngre Seniorer är den åldersgrupp som ökar sitt mobilsurfande mest i Sverige vilket är en stor anledning till den höga accelerationen av mobilsurf. Den största ökningen i Jönköpings län står personer mellan 51 och 60 år för som ökar med 122 procent. Näst mest ökar länets seniorer över 70 år som ökar med 110 procent. Yngre (18-30 år) surfar mest i Sverige men skillnaden mellan dem och de äldre åldersgrupperna minskar för varje år. Det skiljer till exempel idag bara 20 procent i total surfmängd per person/månad mellan personer i åldersgruppen 18-30 år och personer 31-40 år.

– Vi har under de senaste åren förändrat vårt digitala beteende och strömmar nu video på mobila enheter mer än någonsin och det är just strömmad video som står för majoriteten av förbrukad data. Vi ser att fler väljer mobilabonnemang med obegränsad surf eller större datapotter än tidigare och att man även använder mobilsurf som komplement till fast uppkoppling, säger Magnus Österholm, nätexpert på Telenor, i ett pressmeddelande.

Telenors statistik visar även att ökningen i Sverige är 96 procent mätt under årets fyra första månader jämfört med samma period förra året.

Mobilsurfandet i Jönköpings län accelererar allt kraftigare. Under årets första fyra månader har surfandet i länet ökat med 94 procent jämfört med samma period förra året. Det visar nya siffror från Telenor.

