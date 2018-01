Systrar öppnar ny frisörsalong på Öster: ”Ska kännas lyxigt”

– Under uppväxten har vi haft världens bråk med varandra, men vi blir alltid sams snabbt igen. Så jag tror inte att det kommer bli några problem, säger Jessica Tinnis och får medhåll från sin storasyster som tillägger:

– Det finns många frisörsalonger i stan och vi vill försöka sticka ut genom att erbjuda det där lilla extra. Det ska kännas lyxigt att komma in här och man ska verkligen få det man betalar för, säger Cecilia Tinnis.

Lokalen, som är på cirka 90 kvadratmeter, är just nu under renovering men i färdigt skick är systrarnas ambition att salongen ska kännas ombonad och lyxig.

