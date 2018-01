Tele2 och Com Hem slås ihop

Com Hems nuvarande vd Anders Nilsson blir vd för det sammanslagna ”Nya Tele2”

– Sammanslagningen kommer att stärka och bredda den svenska verksamheten för det Kombinerade Bolaget, jämfört med de två bolagen separat. Detta är i linje med både Tele2s strategi att göra det möjligt för alla att leva ett mer uppkopplat liv, liksom Com Hems övergripande strategi att släppa loss kraften i svenska hushåll och småföretag för den bästa möjliga digitala livskvaliteten, skriver bolagen i ett pressmeddelande.

Bredbands- och kabel tv-bolaget Com Hem slås ihop med Teleoperatören Tele 2. Det meddelade bolagen på onsdagsmorgonen.

