Teleproffs tar hem avtal med biljätte

– Vi har haft ett långvarigt samarbete med Teleproffs när det gäller hårdvaror, Dect-system och löpande frågor inom telefoni. Valet av Teleproffs, för att leda oss in i framtiden med modern telefoniteknik, kändes naturlig. Teleproffs har låtit alla användare genomgå unika utbildningar utifrån respektive roll på företaget. De kunde även erbjuda en unik valfrihet av operatör, detta med ett konkurrensmässigt pris, säger Mats Hansson, koncernekonomichef på Atteviks i ett uttalande.

Avtalet består av leverans av Teleproffs Go, ett nytt telefonsystem som samordnar alla kommunikationssätt, internt och externt, via en molnbaserad växellösning.

