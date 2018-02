Välkända krögare tar över A6 Golfrestaurang: ”Riktigt kul”

– Nu hoppas vi att folk ska hitta hit och att ännu fler boende ska besöka oss på kvällar och after work, säger Henriksson avslutningsvis.

Den 20–21 februari inleds säsongen med två vip-kvällar för Golfklubbens medlemmar. Under mars och april kommer restaurangen att ha öppet för lunchservering och därefter kommer det att erbjudas både frukost, lunch och middag sju dagar i veckan.

– Vi kommer att inrikta oss mycket på medlemmarnas behov här uppe, med vällagad husmanskost som grabbarna i köket får ta hand om. Vi kommer också att driva mycket klubbkvällar tillsammans med klubbchefen Per Simonsson. Han har stora visioner så det kommer bli ett nära samarbete, säger Henriksson.

Nu har A6 Golfrestaurang fått ny ägare. I årsskiftet skrev Plankkungens huvudägare George Josefsson på kontraktet som löper över tre års tid. De välbekanta ansiktena Sandra Henriksson och Jari Tolonen kliver in som restaurangchef respektive kökschef.

