En liten avgift tas ut För att täcka upp hanteringen kommer Wish att ta ut en avgift. Enligt Breakit rör det sig om runt 10 kronor per sändning.

Enligt Breakit innebär det nya avtalet att den svenska momsen läggs på priset direkt vid köpet från Wish som därefter skickar momspengarna till Postnord. När paketen kommer skannas de av Postnord och då betalas momsen automatiskt.

För en tid sedan införde Postnord en avgift på 75 kronor på alla paket som beställdes utanför EU. Nu avslöjar Breakit att Postnord har kommit överrens med den populära köptjänsten Wish om att ta bort avgiften.

