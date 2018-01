Vänner öppnar salong på Söder

– Vi är flexibla när det gäller att jobba över eller hoppa in lördagar. Även om vi inte officiellt har öppet på helgen. Nu ser vi fram emot att driva det här tillsammans. Alla vill så mycket och alla driver så mycket, så för oss finns det inga hinder, säger Lina Helge avslutningsvis.

– Man ser till att vara duktig på det man gör. Det handlar också om att ha en bra relation med sina kunder. Det är viktigt att man anpassar kundens behandling, inte bara när det gäller hår utan även när det gäller bemötandet. Det är viktigt att känna in vad kunden vill ha, säger Kajsa Nygren.

– Vi hoppas att våra kunder ska känna att det är hemtrevligt och roligt att kliva in här. Det ska absolut inte kännas stelt eller jobbigt, säger Kajsa Nygren.

– Läget känns betydligt bättre än vad vi hade förväntat oss. Det är smidigt med parkeringar och det är mycket mer boende här, vilket bidrar till ett lugnare tempo än vad det var vid vår gamla salong på Väster. Söder är ett riktigt mysigt område och det är många som bara kikar in och undrar vad som hänt här, säger Camilla Reit.

Vännerna har flyttat in i salong Klostergatan 41´s gamla lokaler och öppnade den nya verksamheten strax innan jul. Lokalerna, på cirka 160 kvadratmeter, kan beskrivas som ljusa och stilrena med hemtrevliga detaljer. Salongen har plats för åtta kunder åt gången och en anställd är klar. I framtiden finns det vid behov plats för ytterligare två frisörer.

De fem vännerna Jan Persson, Camilla Reit, Lina Helge, Kajsa Nygren och Molly Bergh har arbetat ihop på en annan frisörsalong i Jönköping i många år. Nyligen bestämde de sig för att gå samman i en ny satsning under namnet Salong vänner – samtliga som delägare.

Salong vänner är namnet på den nyöppnade frisörsalongen på Klostergatan 41 i Jönköping. Som namnet skvallrar om är det just vänner som ligger bakom satsningen.

