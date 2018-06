Värmen ger tokbilliga utlandsresor

Bland de mest populära semesterresmålen just nu, finns både nykomlingar och gamla bekanta som på grund av oroligheter ibland annat Turkiet och Frankrike varit mindre populära på senare tid, men som nu åter placerar sig i topp på semesterresornast tio-i-topp. Men högst på list-topparna placerar sig resmål som vi börjat känna igen som semesterklassiker.

– Med en rekordvarm försommar är priserna på resor lägre än på mycket länge. Priset för en veckas semester ligger just nu på från 799 kronor inklusive flyg och boende, vilket är helt galet. Tänk också på att sista minuten-resor inte alltid behöver betyda att man reser i morgon. Det går att fynda även i juni och juli redan nu, säger Lina Eklund, PR-specialist på resejätten Resia.

799 kronor. Det är vad en veckas utlandssemester med flyg och boende kostar just nu. Maj månads varma svenska badväder har fått priserna på utlandsresor att störtdyka.

