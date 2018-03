Vital Pet ska göra trötta hunden Ruben pigg igen

o Vital Pet innehåller L-Arginin som är en aminosyra vi tillför kroppen via kost eller kosttillskott. Det innehåller också Butea superba som kommer från roten av Tissoträdet, och är en bra antioxidant.

– Dålig blodcirkulation i musklerna gör att man känner sig stel, och dålig blodcirkulation i en inflammerad led gör att det svårt för inflammationen att läka ut, säger Per Nordlander på företaget Bioconcept. Bra blodcirkulation är däremot bra för precis allt!

