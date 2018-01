Allt färre dödsolyckor i trafiken – men personskadorna ökar

Antalet dödade i trafiken i Sverige är det lägsta i modern tid enligt Transportstyrelsen. Men fortfarande är det en bit kvar till en nollvisionens delmål för år 2020 på 220 dödade i trafiken. För att försöka få ner antalet dödsolyckor ytterligare kommer därför myndigheten att utöka sitt säkerhetsarbete under året. Jonas Bjelfenvstam, som är generaldirektör, pekar bland annat på den nya lag som träder i kraft 1 februari.

Under 2017 omkom 254 personer på väg i landet. Det är en minskning från 2016 då 270 personer omkom i vägtrafik. Det visar preliminär statistik från Transportstyrelsen som presenterades under tisdagen.

