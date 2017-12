Antikrundan-profilen: Så maxar du värdet på leksaksbilarna

En kvarts miljon Det florerar överdrivna förväntningar på värdet på de egna gamla leksaksbilarna. Visst finns det exempel på gamla bilar som kostat upp till 250 000 kronor, men det handlar då om rariteter, ungefär som sällsynta frimärken. Dagens småbilssamlare är företrädesvis medelålders män som samlar modeller av samma märke som de själva äger eller gillar. Har man en Volvo och vill samla modellbilar, blir det just sådana.

Han är också en av dem som ligger bakom det i somras öppnade leksaksmuseet i Bergrummet, under Ostasiatiska museet på Skeppsholmen i Stockholm.

Om man väljer att ställa in sin nya bil i garaget, palla upp den, tömma den på olja plus bränsle och sedan pyssla om den då och då kan den efter runt femtio år återfå sitt ursprungliga värde – som pedantskött veteranbil i originalskick. En snabbare utveckling av bilinvesteringen är att köpa en exklusiv sportbil tillverkad i en begränsade serie – till exempel Ferrari, Lamborghini eller Porsche. Men även här handlar det om att parkera ekipaget i garaget och invänta prisstegringen.

-----

No more pages to load