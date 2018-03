Äntligen vår – så räddar du vinterdäcken

Källor : If och Transportstyrelsen

Under den kalla årstiden har asfalt, salt och kemikalier fastnat på däck och fälg. Sådant kan tas bort med specialborste och rengöringsmedel, men det går nästan lika bra med diskmedel och en gammal diskborste.

– Det är viktigt att de tvättas ordentligt innan de stuvas undan. Annars kan både friktionsförmågan och gummits mjukhet försämras. Det ger sämre väggrepp och ökar risken för olyckor, säger Dan Falconer, motorspecialist på försäkringsbolaget If.

Man kan antingen besöka en däckverkstad eller göra jobbet själv. Lossa bultarna, dra av hjulen och sätta på fälgarna med sommardäcken. Men vänta lite! Det är inte bara att slänga in vinterhjulen i en skrubb.

