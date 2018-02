Bildextra: Här är häftigaste nya hojarna

Kaxig streetfajter med en look som både är retro och futurism. Motorn kommer från Fireblade och har här 145 hästar.

Just nu blåser positiva vindar. De senaste fem åren har inneburit stadiga försäljningsökningar. I fjol nyregistrerades drygt 11.500 motorcyklar, en ökning med över fem procent jämfört med 2016.

Och just äventyrshojar är omåttligt populära.

Samtidigt blir färgskärm allt vanligare. Det allra senaste är sådana som via bluetooth kan paras ihop med mobiltelefonen, och till exempel visa en navigationsrutt. Den finessen hittas framför allt hos maskinerna i den största äventyrsklassen.

