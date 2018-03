– Man förvärvade ju Porsche center i Borås, Göteborg och Linköping. Sen efter det gjordes förvärvet av Bavaria, och de hade kontrakt på att bygga anläggningen i Jönköping. Miklagruppen hade även försäljning av Porsche i Norge. Nu passade det väldigt bra att det ramlade in under vårt träd, säger Rickard Magnusson, som är vd för Hedin performance cars, till News.

