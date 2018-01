Därför slår bilhandeln rekord

De senaste åren har nybilsförsäljningen skjutit i höjden och under 2017 såldes det nästan 380.000 stycken.

I dag dominerar personbilen vårt resande och står för nästan 80 procent av transporterna. Sammanlagt rullar nära 4,8 miljoner personbilar i Sverige. Den första miljonen passerades år 1959, den andra 1968, den tredje 1983 och den fjärde under 2001.

