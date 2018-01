De nådde länge eftertraktad drömgräns

–Den starka bilmarknaden under en räcka av år nu, gör att vi måste nyrekrytera främst inom vår servicemarknad. Vi är i skriande behov av utbildade mekaniker på samtliga våra orter. Våra bilmärken har nu störst bestånd av bilar som rullar på de Svenska vägarna och vi lokalt måste tillse så att vi kan ge dem bästa tänkbara service. Även fortsatta investeringar i våra anläggningar är ett stort fokus framöver, bland annat i Jönköping där vi har ett jättefint samarbete med Jönköpings Kommun, säger Dan Jonsson.

Bil Sweden spår en bilmarknad på 360 000 bilar för året och det är ju snudd som fjolåret, så en fortsatt stark bilmarknad är att vänta. Bil Sweden snuddar även på bilår framöver på en totalmarknad om ca. 400 000 bilar per år.

–Nu är det 2018, och även det ser vi ljust på. Det är valår och de brukar bli lugna och bra bilår. Dock bör konsumenterna och företag se över sitt bilinnehav under första halvåret i och med det nya skattesystemet, Bonus Malus, säger Dan Jonsson.

–Det har under ett antal år varit ett mål att sälja över 10 000 bilar och nu nådde vi det och det blir ett roligt bilår att lägga in i historieböckerna, säger Dan Jonsson Koncernchef på Atteviks.

Atteviks spräckte en drömgräns i antal sålda bilar under 2017 och sålde 10 141 nya och begagnade bilar. En av flera bidragande orsaker som drev upp Atteviks Perosnvagnars omsättning till en rekordnivå på hela 2,1 miljarder kronor

-----

No more pages to load