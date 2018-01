Experten: Därför blir 2018 mest omvälvande bilåret på decennier

År 2018 kan bli det mest omvälvande bilåret på flera decennier. På den svenska planhalvan är det främst det nya skattesystemet, bonus malus, som kommer att påverka vilka nya bilmodeller som säljs. Kortfattat får nya bensin- och dieselbilar högre fordonsskatt, medan laddhybrider och elbilar erhåller en bonus som sänker inköpspriset.

Det händer stora saker utanför Sverige. Allt fler europeiska städer diskuterar att begränsa användningen av äldre dieselbilar (ännu verkar den modernaste avgasreningsnivån, Euro 6, inte ha hamnat i skottgluggen).

Framför allt händer det massor på biltillverkarnas utvecklingsavdelningar. Strålkastarljuset riktas främst mot elektrifieringen, men även förbränningsmotorer fintrimmas på hög nivå för att öka effektiviteten och minska skadeverkningarna.

Här är ett axplock av projekt och produkter som kommer att påverka bilmarknaden både 2018 och de kommande åren.

Under galgen

I höstas infördes den nya europeiska körcykeln för att fastställa bränsleförbrukning och utsläpp för nya bilmodeller, WLTP. Från och med 1 september 2018 får den fullt genomslag (om än inte i den svenska skattelagstiftningen, där den börjar användas först 2020). Alla biltillverkare är just nu i full färd med att anpassa och utveckla sina förbränningsmotorbilar så att de inte ska hamna i strykklass. Ett exempel är Volvos satsning på mildhybrider. Det som i pr-talet framställdes som en revolution – ”varje ny Volvo ska vara elektrifierad från 2019” – är i själva verket kanske en anpassning under galgen.

Honda visade under hösten 2017 två små konceptbilar som förebådar en snar elektrifiering och en helt ny designlinje. Vid bilsalongen i Frankfurt en tredörrars småbil (som en Civic från 1970-talet transformerad till 2020-tal) och i Tokyo en liten coupé. Det mest spännande är att Honda säger sig avstå från räckviddsjakten – de här bilarna ska inte ha några jättebatterier, utan i stället förlita sig på snabbare laddteknik. Hondas mål är 240 kilometers räckvidd ska kunna ”tankas” på 15 minuter redan 2022.

Kraftfulla batterier

BMW lanserade sin första elbil, I3, redan år 2013. Satsningen går vidare så att år 2025 ska BMW ha 25 elbilar och laddhybrider i modellprogrammet. Till skillnad från Honda satsar det tyska företaget hårt på kraftfullare batterier med räckvidder upp till 72 mil per laddning.

Under 2018 inleder Jaguar serietillverkningen av elbilen I-pace. Det är en kompakt och aningen högbyggd bil med 400 hästkrafter och en utlovad räckvidd på minst 50 mil per laddning. Som snabbast ska batteriet på 90 kilowattimmar kunna laddas till 80 procent på 90 minuter.

Mazda har nyligen tecknat samarbetsavtal med bland annat Toyota om att utveckla elbilsteknik. Men den stora nyheten vid bilsalongen i Tokyo var bensinmotorn som fungerar som en diesel, det vill säga den kompressionständer förbränningen (i stället för att behöva tändstift). Därmed menar Mazda att dieselmotorns lägre förbrukning kan erhållas utan de traditionella nackdelarna, exempelvis högre utsläpp av kväveoxid.

Strategier och svetslågor

Nissans finare varumärke, Infiniti, tar också ett nacksving på förbränningsmotortekniken. Nyligen visades en motor med variabel kompression. Det är en idé som Saabs legendariske motorkonstruktör, Per Gillbrand, experimenterade med i början av 2000-talet. Saabs prototyp hade ett topplock som kunde höjas och sänkas (för att öka eller minska kompressionsutrymmet i cylindrarna), medan Nissans tekniker i stället har monterat ett länkage på vevstakarna.

Under 2018 kan vi förvänta oss att VW:s strategi för elektrifiering blir mer konkret. Hittills har ett antal konceptbilar presenterats som samtliga skvallrar om kommande elbilar, bland annat den moderna Folkabussen ID Buzz. Redan i dag säljer Volkswagen eldrivna versioner av Golf och Up.

Tesla visade tidigare i år upp sin tänkta volymsäljare, Model 3. Men produktionen har haltat och leveranserna har inte kommit igång i alls samma takt som planerat. Under 2018 kan vi ändå få se de första exemplaren i Sverige – och Teslas roll som svetslåga i byxbaken på den övriga bilindustrin lär inte minska på kort sikt.

Eric Lund/TT