Framgångssagan – en smart björn

PLUS

Med Driving Mode kan du ställa in om du vill färdas ekonomiskt, komfortabelt eller sportigt. Som det anstår en Skoda finns det förstås paraplyer i dörrarna, isskrapa i tanklocket, portabel ficklampa i bagageutrymmet och röstförstärkning så att man lättare ska kunna prata med sina passagerare där bak.

Enbart skatteskillnaden motsvarar ungefär 100 liter bensin årligen för den som väljer TSI. TDI-bilen drar visserligen 0,17 liter mindre per mil än TSI och dieselbränslet är också några tioöringar billigare än bensin per liter, men för att den ska bli ”lönsam”, jämförd med bensinversionen, krävs det många mils körning.

Att debatten påverkat vårt val av bil bekräftas av att dieselandelen i Sverige sakta men säkert sjunkit, och under oktober månad såldes, för första gången på många år, färre dieselbilar än bensinbilar. Många som kör diesel privat är nu också oroliga för att andrahandsvärdet på deras bilar ska störtdyka.

En bensinmotor är inte lika energieffektiv som en diesel och följaktligen drar den mer bränsle per mil. Och släpper ut mer koldioxid. Det var ju också främsta skälet till att försäljningen av dieselbilar under några år rusade i höjden. Många mindre dieselmotorer klarade till och med miljöbilsgränsen och belönades med skattebefrielse.

-----

No more pages to load