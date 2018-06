Här är superbilen som revolutionerat hela fordonsindustrin

I dag finns det strax under 1 000 registrerade T-Fordar i Sverige.

Så långt allt väl. Men när modellen lanserades i USA lades snabbt tusentals förhandsbeställningar. Hur skulle man kunna möta den stora efterfrågan? På den tiden byggdes bilarna för hand och under den första månaden klarade Henry Fords fabrik bara av att sätta ihop elva ekipage.

Henry Fords företag hade grundats år 1903 och redan tillverkat flera framgångsrika modeller. T-Forden var nästa steg i utvecklingen. Den blev färdig under hösten år 1908 och hade en vridstark radfyra på 2,9 liter, som kunde ge 20 hästkrafter.

