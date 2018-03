Hunden Bozzes däckskola: Få koll på dina däck!

Har du frågor kring däck och vill veta mer är du välkommen in på Swärds Däckservice på Torsvik i Jönköping. Här får man möjlighet både till goda råd och bra service. Ägarna Janne Swärd och Christina Rosenvinge samt deras hund Bozze eller någon av deras anställda hjälper dig gärna.

Lagen säger att sommardäck inte får ha ett mönsterdjup som är mindre är 1,6 mm. När det gäller vinterdäck så är kravet 3 mm. Bozze rekommenderar att sommardäcken ska ha minst 3 mm och vinterdäck 5 mm. Mönsterdjup under detta minskar greppet på vägen. För din och andras säkerhet bör dina däck inte vara för slitna.

I Sverige är det krav på att använda vinterdäck under perioden 1 december–31 mars. Dubbdäck är tillåtet att använda 1 oktober–15 april. Det är också lagligt annan tid om det är vinterväglag eller finns risk för det.

