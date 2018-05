LISTA: Vägarbetena som skapar trafikstörningar i Jönköping

Under arbetets gång prioriteras framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter. Efter att VA-arbetena är färdigställda läggs ny asfalt och skyltar och kantstenar sätts tillbaka.

Arbetet beräknas pågå till och med oktober 2018. Under den tiden är gatan avstängd. Bil- och busstrafik leds om.

Räkna med att det kommer bli en hel del köer under arbetets gång.

Beläggningsarbete som beräknas vara klart vecka 23. Trafiken i södergående riktning kommer att vara avstängd och ledas om via av- och påfarterna vid trafikplatserna Ekhagen och A6.

Under 2018 förnyas ledningsnätet för vatten och avlopp vid Vista kulle. Under arbetet råder tidvis begränsad framkomlighet mellan mars och september.

Under arbetet stängs bron av helt i norrgående riktning. All trafik leds över till södergående riktning där trafiken går i en söder- och en norrgående fil som inte är mötesseparerad. Trafiken passerar förbi arbetet i sänkt hastighet.

Beräknas pågå från maj till oktober 2018. Under 2019 kommer arbetet med bron i södergående riktning att genomföras.

Var i Jönköping är det risk för trafikstörningar just nu? News ger dig hela listan med kommunens och Trafikverkets pågående och planerade vägarbeten 2018.

