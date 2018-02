MILJÖ: Här är det ren skit i tanken

o Elbilen drivs av en elmotor som enbart drivs av el från ett batteri. Det laddas via vanligt eluttag eller laddstationer.

– Om vi använder 100 procent biogas som framställs i Sverige så får man även räkna in den positiva effekten av arbetstillfällen som skapas inom jordbruket och kommunerna, bland annat. Men den optimala miljöbilen finns inte. Vi behöver alla typer av miljöbilar, för det går inte att ersätta fossila bränslen med bara ett annat alternativ, säger han.

I anläggningen som SLU driver används i första hand gödsel, ibland vall och så och lite blandat avfall som till exempel potatisrester, vid framställningen. Det går in i ena änden och ut kommer det sedan el och värme.

