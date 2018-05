Mobil i bil i bilkö – är det tillåtet?

– Jag tycker att det känns som att det är väldigt många som har åtalats. Man kan ställa det i proportion till andra brott, under samma tid så har vi åtalat knappt 40 personer för att inte använda bilbälte. Samtidigt är det många som bryter mot lagen säger kammaråklagare Johan Bülow, till Ekot.

Transportstyrelsens senaste rapport visar att en mobiltelefon är inblandad i runt 100 trafikolyckor per år under de senaste åren.

-----

No more pages to load