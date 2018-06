Nostalgi: Här är klassiska bilsemestern

En tidig morgon under hösten 1888 smög Bertha Benz upp och rullade ut sin makes bil ur garaget. Han var ingen mindre än motorpionjären Carl Benz, men var tveksam till sin egenkonstruerade Patent motorwagen nr 3. Var den verkligen användbar? Det var Bertha övertygad om och ville sätta den på prov genom en långresa.

Men det skulle åkas på bilsemester. Samma år hade svenskarna nämligen fått rätt till tre semesterveckor och många ville spendera dem i bilen. Man packade in familjen, utflyktsmaten och alla prylar och gav sig av dit kylaren pekade.

Snart är sommarledigheten här. Då väljer många att upptäcka världen under en bilsemester. Så har vi gjort sedan 1950-talet, då fenomenet slog igenom tack vare god ekonomi och hela tre veckors semester. Bilturismen blev ett folkhem på hjul.

