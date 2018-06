Nostalgitrippen: Här är häftiga modelljärnvägarna

– Modelljärnväg innebär mindfulness. Att gå in i den perfekta lilla världen. Då glömmer man allt runt omkring, säger entusiasten Timo Pohjola.

Med andra ord är detaljer som signaldekodrar, ljudmoduler och annan slags automatik vardagsmat i MJ-världen. Det hela styrs smidigt via datorer eller mobiltelefoner. Men allt är inte hi-tech. Att bygga miljöerna är ett hantverk, från att planera trafiken till att forma landskapet med gräs och träd, byggnader, människor och bilar.

– Åldersmässigt ligger hobbyn högt. Vi får hoppas att det digitala lockar yngre människor. Numera är det mesta digitaliserat, från ljus och styrning till trafiksignaler och lokutrop, säger Sören Larsson som säljer lok och vagnar via en egen firma.

– Intresset för modelljärnvägar har ökat markant under de senaste tio åren. Många fick ett tågset som barn och tar upp hobbyn när de har blivit äldre. Själv var jag 50 år när jag började igen, berättar 65-årige Curt-Ove Svensson, från sällskapet KMJ, Knallebygdens modelljärnväg.

