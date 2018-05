Nostalgitrippen: Här är mopparna vi minns

En ny typ av lätta små hjälpmotorer hade börjat komma ut på marknaden. De passade bättre för trampcyklar och ledde fram till en lagändring under sommaren 1952. Då blev det tillåtet att köra cykel med hjälpmotor utan att behöva registrera eller försäkra den, betala skatt eller inneha körkort.

– Under 1960-talet blev sport ett modeord och mopparna med stor tank och limpasadel liknade riktiga motorcyklar. För en tonåring var mopeden jättehäftig. Den blev en utpräglad ungdomsgrej som gav frihet och rörlighet, säger Claes Johansson.

Den nya tvåhjulingen blev en omedelbar succé. Redan under premiäråret fanns det 150.000 mopeder på vägarna och 1958 hela 600.000. Men då hade fordonet redan börjat förändras. Det blev tyngre, mer knutet till motordriften och skulle inte längre ha trampcykeln som förebild.

– Intresset har ökat otroligt mycket under de senaste åren. Många jagar sin ungdoms drömmoppe, den som man hade eller ville ha. För attraktiva modeller har priserna gått upp och kan dra iväg något fruktansvärt, säger Claes Johansson, redaktör för tidningen Moped.

