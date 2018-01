Nya superlyxbilen – med extra allt

Inte fullt lika bekväm som föregångaren (och inte heller vidare sportig körupplevelse). Kvalar inte in som miljöbil enligt den svenska bonus malus-defintionen (från och med 1 juli 2018).

Plus

Jämfört med laddhybridbilar ter sig därför 0,71 liter bensin per mil (angiven förbrukning vid blandad körning) inte imponerande, men måhända är Lexus siffror mer verklighetsförankrade. Den nuvarande, snart pensionerade, EU-mätnormen är omvittnat alldeles för snäll mot främst laddhybrider.

Våren 2018 rullar den femte generationen av Lexus stora modell, LS, ut på svenska vägar. Det är en helt ny konstruktion som delvis slår an en ny ton i fråga om utförande och inriktning. Men på en punkt skiljer den sig inte: den är fortfarande en hybrid som inte kan laddas med sladd i vägguttaget (laddhybrid).

