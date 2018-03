Retroorgien: Här är veteranerna att älska

Inköpssumman för just den lilla Fordson-traktorn var beskedliga 5.000 kronor. Men skulle Pelle hitta sin drömtraktor, en vacker Munktells 22 med öppet svänghjul fram, så räknar han med att få punga ut med mycket mer. Förmodligen flera hundratusen kronor.

Förarstolen på en gammal Fordson har en grov bladfjäder under sätet som ger fjädring på gropiga vägar och åkrar. Ett resultat av dåtidens ergonomiska tänkande.

Snacka om att det är ett kulturarv som Pelle tar hand om och bevarar för eftervärlden. Inte bara de som köper och renoverar är intresserade, många andra vill gärna kika på de motoriserade arbetshästarna. Allra helst under högsäsong, på våren och sommaren, när traktorträffar anordnas och nya kontakter knyts. Nätverkandet är en stor del i att bli lyckosam, och hitta de maskiner och reservdelar som man söker.

