Så slipper du bli lurad av bilverkstaden

o Be att få häva hela avtalet om felet är allvarligt och av väsentlig betydelse för dig, eller om verkstaden försökt avhjälpa felet flera gånger utan att lyckas. Då behöver du inte betala något för den tjänsten.

Om fler fel upptäcks under arbetets gång? Vad ska man göra då?

När felet har ringats in ska du få ett kostnadsförslag. Är det en ungefärlig prisuppgift får den överskridas med max 15 procent. Skulle det till exempel kosta 1.000 kronor så är maxpriset 1-150 kronor. För 5.000 kronor blir det max 5.750 kronor och så vidare.

