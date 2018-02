Så vinner du matchen mot försäkringsbolaget

o Be först att få ett skriftligt besked där försäkringsbolagets beslut är motiverat. I det kan du läsa exakt vad som ligger bakom beslutet.

Efter TT:s samtal med Trygg-Hansa har Siw nu uppmanats att skicka in en skadeanmälan. Ärendet ska omedelbart utredas. Det visar sig att det från början aldrig registrerades.

Tom Holmberg är produktspecialist Motor på försäkringsbolaget Trygg-Hansa där bilen var försäkrad. Han säger att det inte är vanligt att man nekas ersättning när bilen har börjat brinna under färd.

-----

No more pages to load