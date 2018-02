TEST: Audis jätte – det får du för miljonen

PLUS

En annan kul finess är att bilen via sitt GPS-system har koll på hur vägen ser ut längre fram. Är det mycket gupp anpassar den fjädringen i förväg och om du närmar dig en vägarbetsplats, en nedförsbacke, korsning eller en cirkulationsplats, så känner du ett litet klick i högerfoten som innebär att du kan släppa gasen och låta bilen frirulla – med avstängd motor. A8 är nämligen standardutrustad med ett mildhybridsystem och ett batteri på tio amperetimmar, som laddas vid inbromsningar och möjliggör körning enbart på el.

I grundutförande kostar testbilen strax under miljonen, men hur många köpare på den här nivån struntar i tillbehörslistan?

Det var den brittiske reklamgurun John Hegarty som under ett besök i Audis fabrik i Neckarsulm år 1982 myntade begreppet “försprång genom teknik”. Sedan dess har det varit en stående slogan, även om inte alla modeller levt upp till den.

Medan den förra generationen fick sina former av Christian Winkelmann är den nya generationen signerad Marc Lichte, och de mest iögonfallande förändringarna märks i fronten och i bakpartiet.

